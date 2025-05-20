Оздоровительный комплекс с бассейном построят в Лобне к концу 2025 года

В городском округе Лобня продолжают возводить физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, строительная готовность объекта составила 35%. Все работы завершат к концу текущего года.

Как рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, сегодня уже выполнили основной объем монолитных работ.

«Каждый день на площадке трудятся 35 рабочих и три единицы техники. Сейчас проводят гидроизоляцию стен подвала, монтируют металлоконструкции. До конца мая приступят к планировке прилегающей территории и проведению работ по благоустройству», — добавил Александр Туровский.

Отметим, что в физкультурно-оздоровительном комплексе площадью 3100 квадратных метров установят большую чашу для бассейна размером 25×15 метров и малую чашу — 15×6 метров. В здании также оборудуют спортивный и тренажерный залы. Для гостей обустроят медицинский блок, откроют кафе и спортивный магазин. Территорию вокруг комплекса также благоустроят, там разместят парковки для машин, велосипедов и самокатов.