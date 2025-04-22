Оздоровительный комплекс «Литвиново» встретил семьи погибших участников СВО

В оздоровительном комплексе «Литвиново» стартовал четвертый заезд по программе «Гармония единства». Проект оказывает социально-психологическую поддержку женам и детям погибших участников СВО. За несколько месяцев работы программы в центре отдохнули уже около 300 человек.

«В „Литвиново“ мы создали все условия для комфорта. Весь процесс пребывания в комплексе сопровождается поддержкой множества специалистов: психологов, педагогов и спортивных инструкторов», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве отметили, что семьям предоставляют комфортабельные номера с санузлом, обеспечивают пятиразовое питание и организуют развлекательную программу.