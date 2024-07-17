Оздоровительный комплекс «Бригантина» в Мытищах реконструируют в августе

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник проверил работы по ремонту физкультурно-оздоровительного комплекса «Бригантина». Центр планируют открыть уже в августе.

По словам генерального директора компании «Селект» Михаила Балабаева, в бассейне заменены устройства забора воды и чистовое покрытие, частично обновлен спортивный инвентарь и дорожки. Также заменена мембранная пленка чашей бассейна, обновлена вентиляционная система и завершена укладка нескользящей плитки.

В планах — монтаж новых стартовых тумб.

Как рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Максим Быковский, ремонт в чашах бассейна уже завершают, в ближайшее время его заполнят водой.

Открытие «Бригантины» ожидается в августе.

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