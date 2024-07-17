Оздоровительный комплекс «Бригантина» в Мытищах реконструируют в августе

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник проверил работы по ремонту физкультурно-оздоровительного комплекса «Бригантина». Центр планируют открыть уже в августе.

По словам генерального директора компании «Селект» Михаила Балабаева, в бассейне заменены устройства забора воды и чистовое покрытие, частично обновлен спортивный инвентарь и дорожки. Также заменена мембранная пленка чашей бассейна, обновлена вентиляционная система и завершена укладка нескользящей плитки.

В планах — монтаж новых стартовых тумб.

Как рассказал директор спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Максим Быковский, ремонт в чашах бассейна уже завершают, в ближайшее время его заполнят водой.

Открытие «Бригантины» ожидается в августе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».