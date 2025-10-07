Оздоровительные мероприятия проведут в лесах Коломны

Процедура уборки лишних деревьев называется «рубкой ухода». С ее помощью удается сохранять и увеличивать защитные свойства леса, а также улучшать его водоохранные характеристики и повышать разнообразие растительности.

Для каждого отдельного лесного участка составляется индивидуальный проект мероприятий, учитывающий специфику климатических условий и характеристик почвы. В этом году в Маливском лесничестве, вблизи населенных пунктов Сосновый Бор и Городец, запланировано проведение санитарных рубок на общей площади примерно 39 гектаров. Основная часть работ приходится на выборочное удаление молодняка. Это позволит освободить территорию для полноценного развития полезных древесных пород.

При проведении работ ненужные стволы срезают кусторезами и бензопилами, обеспечивая достаточную площадь для роста ценных пород деревьев. Оставшиеся порубочные отходы равномерно распределяются по поверхности земли, высота пеньков ограничивается десятью сантиметрами. Таким образом формируются благоприятные условия для нормального роста здоровых насаждений и создается смешанный состав лесных массивов.

«На данный момент рубки осветления выполнены на площади 3,5 гектара, рубки прочистки начали выполнять на участке лесных культур площадью 14,3 гектара», — рассказал старший участковый лесничий Павел Макаров.