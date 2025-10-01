Овощевод из Воскресенска поучаствовала в проекте модернизации имиджа сельского труда

Холдинг «ЭКО-культура» совместно с независимым изданием о моде и культуре «The Blueprint» запустил в России проект, цель которого — развенчать стереотипы о сельском труде и показать АПК в современном ключе. В числе участников — Полина Пикулицкая, сотрудница тепличного комплекса «Подмосковье» в городском округе Воскресенск.

Для Полины это была первая профессиональная фотосессия: ранее она не рассматривала для себя роль модели, но участие в проекте позволило ей продемонстрировать, что работа в аграрной сфере может быть не только востребованной, но и стильной. Авторы проекта показывают реальные рабочие места в сельском хозяйстве и стремятся подчеркнуть их привлекательность для молодого поколения.

Официальная презентация инициативы запланирована на 12 октября — в День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день материалы проекта появятся на сайте онлайн-издания, чтобы все желающие могли познакомиться с фотоснимками и историями участников.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области приветствуют инициативу и рассчитывают, что она поможет изменить общественное восприятие отрасли и привлечь в сельское хозяйство новых молодых специалистов благодаря обновленному образу и вдохновляющим примерам.