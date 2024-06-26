Ответственность за нападения собак ужесточат в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Инициативу по усилению контроля за выгулом собак рассмотрят на ближайшем заседании Мособлдумы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Не все владельцы соблюдают правила выгула собак, что иногда приводит к печальным последствиям. Бывает, что животные нападают на сородичей, причиняя им вред, случаются нападения и на людей. По данным подмосковного Роспотребнадзора, в прошлом году в регионе зафиксировали 7074 случая укуса жителей домашними питомцами, которых выгуливали без поводка и намордника.

Уже завтра на заседании Мособлдумы рассмотрят инициативу, направленную на усиление контроля за выгулом собак. Ответственность владельцев домашних животных усилят.

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