Ответственная работа. Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Котельниках

Андрей Воробев: в новом комплексе в Котельниках будут учиться более 2 тыс. детей

В Котельниках 1 сентября откроется один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья, в нем будут учиться более двух тысяч детей. Подготовку объекта к сдаче проверил губернатор области Андрей Воробьев.

Вместе с депутатом Госдумы Романом Терюшковым он проинспектировал образовательный комплекс, а также встретился с учителями и родителями. Губернатор напомнил, что к началу учебного года в Подмосковье откроют 14 школ, а еще 48 — капитально отремонтируют.

«Все это очень ответственная работа, к началу учебного года они должны быть готовы. Поэтому мы инспектируем, разговариваем с нашими замечательными преподавателями, директорами, родителями. Спрашиваем о пожеланиях, что необходимо сделать», — подчеркнул Воробьев.