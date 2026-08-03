Ответственная работа. Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Котельниках
Андрей Воробев: в новом комплексе в Котельниках будут учиться более 2 тыс. детей
В Котельниках 1 сентября откроется один из крупнейших образовательных комплексов Подмосковья, в нем будут учиться более двух тысяч детей. Подготовку объекта к сдаче проверил губернатор области Андрей Воробьев.
Вместе с депутатом Госдумы Романом Терюшковым он проинспектировал образовательный комплекс, а также встретился с учителями и родителями. Губернатор напомнил, что к началу учебного года в Подмосковье откроют 14 школ, а еще 48 — капитально отремонтируют.
«Все это очень ответственная работа, к началу учебного года они должны быть готовы. Поэтому мы инспектируем, разговариваем с нашими замечательными преподавателями, директорами, родителями. Спрашиваем о пожеланиях, что необходимо сделать», — подчеркнул Воробьев.
По его словам, остается востребованной школа полного дня, когда учащиеся в одном месте могут заниматься спортом, творчеством. Губернатор добавил, что важно не только возвести учебное заведение, но и сделать все, чтобы дети получили качественное образование.
В состав комплекса в микрорайоне Опытное Поле войдет школа на 2,1 тысячи учеников и дошкольное отделение на 350 воспитанников. Благодаря объекту снизится нагрузка на ближайшую СОШ № 3, а также появится запас мест с учетом дальнейшего роста города.