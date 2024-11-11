Общие собрания собственников многоквартирных домов начнут проводить в электронном формате. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с областным правительством и главами городских округов переход на новый формат работы на еженедельном совещании.

«Надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам более оперативно, живо реагировать на вызовы — это и жалобы на УК или, например, необходимость замены управляющей компании», — сказал Воробьев.

Всего в Московской области обслуживанием более 47 тысяч многоквартирных домов занимаются около 85 частных и муниципальных управляющих компаний.

Как пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, в прошлом году 20% всех домой в Московской области поменяли управляющие компании, что усложнило работу с точки зрения планирования деятельности. Именно переход на электронное голосование может обеспечить качественную, стабильную работу в этой сфере.

Он подчеркнул, что по-прежнему важной проблемой остается большое количество поддельных бюллетеней, протоколов голосования на избрании управляющей компании. Голосование же в электронной системе ГИС ЖКХ позволит сделать процесс выбора более прозрачным.

«Это позволит не допускать фальсификации, исключит возможность незаконной смены управляющей компании, практически сведет к нулю нарушения по процедуре переизбрания УК и, как следствие, снизит количество отказов во внесении МКД в реестр лицензий», — отметил Мурашов.

В рамках пилотного проекта электронное голосование проходит в 50 городских округах.