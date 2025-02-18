Оцифровку подвалов в Лобне завершат до конца зимы

Глава округа Анна Кротова провела совещание с заместителями и руководителями профильных служб. Особое внимание уделили работе с обращениями жителей.

За прошлую неделю поступило 429 обращений.

«Это на 682 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Еженедельный мониторинг показывает стабильное снижение количества жалоб по всем сферам», — отметила Анна Кротова.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов в Лобне продолжается оцифровка подвальных помещений многоквартирных домов. Специалисты проводят комплексное обследование подвалов, оценивая их санитарное состояние, проверяют работоспособность элеваторных узлов и запорной арматуры. Уже обследованы подвалы 420 домов. Завершить оцифровку планируется до конца текущей зимы.

Параллельно ведется аналогичная работа на объектах образования, культуры и спорта.