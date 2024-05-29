Оценку воздействия строек на водные ресурсы перевели в онлайн в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

Новая услуга для застройщиков появилась на региональном портале в Подмосковье. Они могут онлайн заказать оценку воздействия объектов на водные биоресурсы и разработку мер по их сохранению.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, всего на портале доступно более 370 функций и услуг

«Теперь этот перечень пополнился еще одной услугой. При строительстве, реконструкции, ремонте объектов капитального строительства можно в электронном виде подать заявку на экспертизу влияния на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Водные ресурсы — это рыбы, водные млекопитающие и животные, водоросли и растения. При размещении объектов строительства предприниматель должен предоставить расчет прогнозируемого ущерба и план мероприятий по компенсации негативного воздействия.

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