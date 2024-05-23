Отряды «Химспаса» проверили готовность техники к летнему сезону в Химках
Смотр сил и средств пожарных дружин и спасательных отрядов прошел в Химках 23 мая. Осмотрел технику и пообщался с личным составом заместитель главы городского округа по вопросам безопасности Александр Цуканов.
Особое внимание — подготовке работников, исправности техники, доукомплектованию оборудования. Добровольческие отряды продемонстрировали свой инвентарь и экипировку. Также готовы дополнительная техника и отряд спасателей на случай осложнения обстановки с природными пожарами.
«Основной целью данного мероприятия является проверка готовности сил и средств, применяемых для тушения природных пожаров, проверка готовности наших добровольных пожарных дружин, территориальных управлений микрорайонов, их оснащения и наличия навыков тушения пожара», — подчеркнул Александр Цуканов.
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