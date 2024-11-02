Отряд помощников для автоинспекторов создали в детском саду в Воскресенске

Сотрудники Госавтоинспекции в игровой форме рассказали юным воскресенцам о правилах дорожного движения. Занятие провели в детском саду «Белочка».
Малыши справились со всеми заданиями и были приняты в ЮПИД — отряд юных помощников инспекторов движения. Целями создания таких отрядов в дошкольных учреждениях являются формирование у детей специальных знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге.
«Сегодня уже вы будете другим ребятам помогать изучать правила дорожного движения. Своим родителям напоминать, как нужно проходить дорогу на светофор, в какую сторону смотреть, как кататься на самокатах, на велосипедах», — напутствовал воспитанников детского сада помощник директора учреждения «Благоустройство и озеленение» Игорь Щекочихин.
Все юные помощники инспекторов движения получили в подарок значок и красивые фотографии в синих пилотках и галстуках на память.