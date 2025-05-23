Отряд поисковиков из Химок принял участие в экспедиции «Вахта Памяти»

Участники отряда «Страж» из многофункционального социального комплекса «Восход» вернулись из двухнедельной экспедиции, проходившей на Сталинградских рубежах. В ходе поисковых работ им удалось найти останки красноармейца и собрать новые экспонаты для музея.

Экспедиция прошла в станице Клетская Волгоградской области. В течение двух недель участники отряда занимались исследовательской работой на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Основным результатом стало обнаружение останков солдата Красной армии. Они были переданы местным властям для организации захоронения с воинскими почестями.

«Мы очень благодарны каждому, кто помог нам организовать эту экспедицию. Для нас, как и для любых поисковиков, очень ценно и важно было, найти именно бойца. Наша главная цель достигнута, что было бы невозможно без такой мощной поддержки. Сейчас мы готовимся к следующей экспедиции, которая состоится уже 1 августа», — прокомментировала начальник отделения патриотического воспитания МСК «Восход» Ольга Кириллова.

Все артефакты, найденные в экспедиции, уже представлены на выставке «Победная весна 45-го», которая работает в стенах комплекса «Восход». Посетители могут увидеть фронтовые письма, награды, оружие и личные вещи солдат. Также экспозицию дополнили образцы экипировки и трофеи времен специальной военной операции. Выставка будет открыта до 22 июня.