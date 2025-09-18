Отряд «Орленок» из Чехова поборется за главный приз на «Зарнице 2.0»

16 сентября в Волгоградской области стартовал финал всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для детей в возрасте от 14 до 17 лет. В соревнованиях принимают участие более 90 отрядов из России и других стран.

Московскую область представляет отряд «Орленок» из Любучанской школы. Ребята будут проходить гарнизонную службу, оборонять свои штабы, противодействовать диверсионным группам, налетам беспилотников, проникновению вражеского десанта. Также школьники примут участие в комбинированном марш-броске. При успешном выполнении его задач команды получат дополнительную экипировку и технические средства. Они помогут на полигоне в большой военно-тактической игре.

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Руководить командами во время военно-тактической игры будут ветераны боевых действий, бойцы специальной военной операции и участники программы «Время героев».

Торжественная церемония закрытия «Зарницы 2.0» пройдет 22 сентября.