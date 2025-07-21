Отряд «Орленок» из Чехова победил в окружном этапе «Зарницы 2.0»

«Зарница 2.0» — всероссийская военно-патриотическая игра, проводимая с использованием беспилотных летательных аппаратов и других современных технологий. Окружной этап проходил в Костромской области при поддержке «Движения Первых».

Команды из центрального федерального округа состязались в тактической подготовке, управлении беспилотными летательными аппаратами, инженерных и туристических дисциплинах.

Кроме того, каждый участник, начиная с регионального этапа, мог выбрать для себя одну из военных специальностей: командир отряда, медик, сапер, оператор беспилотного летательного аппарата, политрук, штурмовик.

Финал «Зарницы 2.0» уже не за горами: он пройдет в сентябре в Волгограде. Представители регионального «Движения Первых» отметили, что на данный момент отряд «Орленок» усиленно готовится к всероссийскому этапу и намерен бороться за победу.