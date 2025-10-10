Отряд ЮИД из Балашихи победил на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

Отряд юных инспекторов движения «Дорожный дозор» из школы № 30 города Балашиха одержал уверенную победу на финальном этапе всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Ранее ребята выиграли областной этап соревнований, что позволило им представить Подмосковье на всероссийском уровне.

В состав команды вошли четыре талантливых школьника: Екатерина Гороховская, Давид Забродин, Александра Степанова и Егор Яковлев. Во время финала, который проходил в детском лагере «Смена» на берегу Черного моря, ребята продемонстрировали не только знание правил дорожного движения, но и отличные практические навыки. Команда заняла первое место в творческом конкурсе «Вместе — за безопасность дорожного движения» и в раунде «Автогородок», а также второе место в сложном этапе «Фигурное вождение». В сумме эти достижения позволили «Дорожному дозору» победить в общем зачете.

Финальный этап собрал 356 участников из 89 регионов России, которые соревновались в знании правил дорожного движения, умении действовать в нестандартных ситуациях, навыках оказания первой медицинской помощи, а также в фигурном вождении велосипеда и электросамоката.

Организаторами конкурса выступили Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации, что подчеркивает важность воспитания у подрастающего поколения культуры безопасного поведения на дорогах.