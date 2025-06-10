Отреставрированные мозаики космонавтов вернули на площадь в Дубне

Полотна авторства Нади Леже снова украшают площадь Космонавтов перед домом культуры «Октябрь» в наукограде. Обновленные изображения Юрия Гагарина, Владимира Комарова, Владислава Волкова и Георгия Добровольского заняли свое прежнее место.

Мозаики, которые давно нуждались в реставрации, демонтировали и отвезли в мастерскую Михаила Полякова в сентябре 2024 года в ходе работ по благоустройству общественного пространства. Дубненский мозаичист подобрал исходные материалы и полностью восстановил полотна в той же уникальной кладке Нади Леже, которую досконально изучил.

«Большая работа проделана. Некоторые мозаики были серьезно повреждены. Восстанавливал по каталогу Парижской выставки, так что теперь мозаики выглядят именно так, какими их выполнила Надя Леже», — рассказал Михаил Поляков.

Все реставрационные работы проводились по заказу администрации Дубны за счет муниципального бюджета. Глава муниципалитета Максим Тихомиров поблагодарил художника. «Это бесценное наследие, которым обладает Дубна, жители наукограда», — подчеркнул он.

Планируется также восстановить по сохранившимся фото утраченную пятую мозаику с изображением космонавта Виктора Пацаева.