Отремонтированную котельную в Ногинске запустят к отопительному сезону

На улице Климова в Ногинске завершается капитальный ремонт котельной, которая станет важной частью системы теплоснабжения региона. Модернизация объекта осуществляется в рамках программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым .

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин посетил котельную, чтобы оценить ход работ и сроки завершения. Сейчас ремонтные работы выполнены на 50%, установлено шесть новых котлов.

Специалисты ведут подключение газового оборудования, что позволит провести пробный запуск. Все необходимые материалы закупили, поэтому задержек не ожидают. Работы планируют завершить летом, чтобы котельная была готова к отопительному сезону 2025–2026 годов.

Кроме установки котлов, предусмотрен косметический ремонт здания и установка ограждений для повышения безопасности. Данная котельная обеспечивает теплом школу, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс и 25 жилых домов. В период ремонта нагрузку на себя взяла соседняя котельная «Климова 2».

В этом году также запланированы капитальные ремонты еще семи котельных и теплосетей в Заречье, Светлом, Обухово, а также строительство блочно-модульных котельных в Ногинске и Вишняковских дачах.