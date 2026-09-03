Отремонтированную Часцовскую школу открыли в Одинцове

Обновленную Часцовскую школу открыли 1 сентября после масштабного капитального ремонта. Здание построили еще в 1962 году, поэтому ему требовалось серьезное обновление.

За время ремонта здесь полностью заменили инженерные коммуникации, окна и двери, обновили кровлю и фасады. В учебных кабинетах установили новую мебель и современное оборудование.

В кабинетах химии и биологии появились цифровые микроскопы, а на уроках труда школьники смогут работать с электронными швейными машинками. Полностью обновили пищеблок и оборудовали столовую на 100 мест. Спортивный зал также привели в порядок, а главное — в школе впервые появился собственный актовый зал на 64 зрителя.

Изменения коснулись и входной группы — ее расширили, оборудовали пост охраны и гардероб. Территорию вокруг школы благоустроили: здесь появились площадка для сдачи нормативов ГТО, парковочные места и пожарный проезд.

К началу учебного года все основные работы завершили. Теперь в обновленном здании будут учиться 430 школьников с пятого по 11-й класс.

Всего 1 сентября в школах Одинцовского округа за парты сели 60 708 детей. Среди них — 6051 первоклассник.