Отравившихся неизвестным веществом мужчин спасли в Раменском

Работники 343-го поисково-спасательного поста «Мособлпожспаса» вызволили из подвала в Раменском трех рабочих, которые отравились неизвестным веществом и нуждались в медицинской помощи. Инцидент произошел в селе Синьково.

Заместитель начальника части Илья Александров сообщил, что помощь спасателей потребовалась трем мужчинам, которые выполняли гидроизоляцию подвала здания. Они не могли самостоятельно выбраться из тесного помещения, а медики не могли к ним добраться и обратились за помощью работников «Мособлпожспаса».

Александров пояснил, что операция была сложной: попасть в подвал высотой всего 50 сантиметров можно было только через вентиляционное окно 40×40 сантиметров, а пострадавшие находились в 18–20 метрах от него. Кроме того, путь к мужчинам преграждали еще две стены с вентиляционными отверстиями.

Спасатели включили дыхательные аппараты, пробирались к мужчинам и одновременно продували помещение воздуходувкой. Они передали рабочим веревки и с их помощью вытянули пострадавших из подвала, после чего мужчин передали медикам для дальнейшей госпитализации.