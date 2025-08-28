Отработку действий при вооруженном нападении провели в школе Ногинска

В Ногинске 28 августа прошли учения, направленные на отработку действий в случае вооруженного нападения. В мероприятии приняли участие 112 образовательных учреждений Богородского округа, где были задействованы различные экстренные службы.

Сценарий учений предполагал захват Центра образования № 4 террористами, которые заложили взрывное устройство и захватили заложников. При возникновении угрозы охрана сразу использовала тревожную кнопку, сигнал о нападении поступил в Росгвардию, которая незамедлительно выехала на место. В школе прозвучало предупреждение, и персонал заблокировал двери.

В это время к зданию прибыли пожарные и медики, а также кинологи с поисковыми собаками для проверки территории. Процесс захвата заложников был отработан четко: террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены.

Заместитель начальника управления региональной безопасности администрации округа Михаил Пичугин отметил, что учения прошли успешно, и все службы сработали слаженно. Несмотря на отсутствие серьезных недостатков, выявлены возможности для улучшения работы в будущем.