Оториноларинголог Кадрия Галеева пополнила штат поликлиники № 5 в Балашихе

Кадрия Гумеровна окончила Казанский государственный медицинский университет и прошла ординатуру по оториноларингологии на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского. В течение 38 лет она успешно практиковала в Городской клинической больнице № 36 Москвы, зарекомендовав себя как опытный и компетентный специалист.

«Я всегда мечтала работать ближе к дому. Когда я узнала, что зарплата в Балашихе теперь такая же, как и в Москве, а дорога до работы занимает всего тридцать минут, я поняла, что это идеальное решение для меня», — поделилась Кадрия Гумеровна.

Приход такого опытного специалиста значительно укрепит оториноларингологическую службу поликлиники № 5. Теперь жители Балашихи смогут получать еще более качественную и доступную медицинскую помощь в области ЛОР-заболеваний.

Кадрия Гумеровна Галеева ведет прием пациентов по адресу: улица Баландина, 11. Для записи на прием можно обратиться по телефону: +7 (495) 522-88-01. Поликлиника № 5 работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 15:00.