Отоплением обеспечили жилые дома и социальные объекты в Реутове

В городском округе Реутов прошло оперативное совещание по вопросам отопления с участием главы городского округа Филиппа Науменко. Дома, больницы, школы и детские сады в Реутове обеспечили теплом на 100%.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проконтролировать подачу отопления в жилые дома и социальные объекты. Глава Реутова Филипп Науменко встретился с профильными специалистами администрации, чтобы обсудить ход выполнения этой задачи.

«Сейчас тепло подано в 100% многоквартирных домов, больниц, школ и детских садов. Но есть единичные обращения на „завоздушку“ или течь трубы. В каждом случае сотрудники управляющих компаний выходят на место и решают вопрос», — отметил он.

Также на совещании подняли вопросы подготовки муниципалитета к осенне-зимнему сезону и реконструкции теплосетей. Вся противогололедная техника муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» готова к зимнему периоду. Теплосети отремонтируют во второй половине октября.

Помимо этого, на встрече обсудили тему благоустройства территории новой школы в микрорайоне 10а. Филипп Науменко поручил увеличить количество рабочих на объекте.

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