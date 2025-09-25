Отопление запустили в Раменской средней школе № 8

В Раменской средней школе № 8 начался процесс подключения системы отопления. Как рассказал заместитель директора учебного заведения по административно-хозяйственной части Александр Рахманов, запуск отопления прошел в штатном режиме и без сбоев.

«Специалист обслуживающей подрядной организации открыл основные задвижки. Горячая вода стала циркулировать по трубам», — сообщил Александр Рахманов.

Подготовка к новому отопительному сезону в школе велась в течение летних месяцев. В ходе работ были проведены комплексные мероприятия: опрессовка системы отопления для проверки ее герметичности и прочности, ремонт и замена изношенных участков трубопроводов, а также установка новых приборов учета тепловой энергии.

Администрация Раменского муниципального округа сообщила, что аналогичные работы по подготовке и подключению отопления ведутся во всех образовательных, культурных и спортивных учреждениях муниципалитета. Это комплексное мероприятие направлено на создание комфортных и безопасных условий для учащихся, преподавателей, сотрудников и посетителей.