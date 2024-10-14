Отопление запустили в Дмитровском округе
В Московской области продолжаются работы по пуску отопления. В Дмитровском городском округе уже несколько новых линий теплотрассы подключили к котельным.
Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, с 12:00 началось заполнение системы. Тепло, идущее с котельной на Профессиональной улице в ближайшее время появится в микрорайоне ДЗФС.
Далее по списку — микрорайоны Михалина и Аверьянова.
«Также идет заполнение системы по всем адресам обслуживания с котельных на улицы Пушкинской и улицы Подлипичье», — добавили в ведомстве.
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