Отопление запустили в Дмитровском округе

В Московской области продолжаются работы по пуску отопления. В Дмитровском городском округе уже несколько новых линий теплотрассы подключили к котельным.

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, с 12:00 началось заполнение системы. Тепло, идущее с котельной на Профессиональной улице в ближайшее время появится в микрорайоне ДЗФС.

Далее по списку — микрорайоны Михалина и Аверьянова.

«Также идет заполнение системы по всем адресам обслуживания с котельных на улицы Пушкинской и улицы Подлипичье», — добавили в ведомстве.

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