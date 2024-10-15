Отопление включили во всех социальных объектах Подмосковья

На данный момент в Подмосковье тепло поступает во все социальные объекты и 99,6% многоквартирных домов. В некоторых округах работы продолжаются. В Сергиево-Посадском округе устранили утечки на котельной, однако, остаются задачи по ликвидации аварий на некоторых участках сети.

В Дмитровском округе подключили несколько новых теплотрасс к котельным.В ближайшее время тепло поступит в микрорайоны ДЗФС, Михалина и Аверьянова, а также продолжается заполнение сетей на Пушкинской улице и улице Подлипичье.

В Подольске устраняют утечку на сетях на улице Высотной и Красногвардейскому бульвару, работы планируется завершить до конца дня. В Пушкинском округе завершили ремонтные работы на теплотрассе, и в четырех домах восстановили теплоснабжение. В Щелкове устранили перегрузки стояков, а в Солнечногорске после ремонта на котельной планируется запуск тепла в микрорайоне Тимоново.

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