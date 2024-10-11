Отопление включили во всех дошкольных учреждениях в Чехове

В детских садах в Чехове появилось отопление. Теперь родители могут не беспокоиться о комфортном пребывании своих малышей в дошкольном учреждении.

Традиционно первыми, кому начали подавать теплоснабжение, стали социальные объекты, среди них и детский сад в Венюково. Здесь от комфортной среды зацвел даже выращенный воспитанниками перец. Благодаря котельной, которая находится по соседству, тепло в учреждение подается в кратчайшие сроки сразу после запуска.

Еще одним объектом, где дали отопление, стал детсад в Губернском. Там на холод не жалуются, наоборот, приходится почаще выводить детей на прогулку и делать проветривания.

Особое внимание уделено сельским детсадам. Так, в дошкольном отделении в деревне Алексеевка отопление начало поступать в полном объеме. Все неисправности, которые были замечены ранее, специалисты устранили в кратчайшие сроки.

«На данный момент во все садики запущено тепло. Есть разовые пусковые повреждения, которые пытаемся устранить совместно с представителями образования, но там проблем я не вижу», — заявил заместитель директора муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» Юрий Григорьев.

Сейчас в городском округе активно ведется запуск отопления в жилых домах. Обеспечить полную подачу тепла в квартиры планируют до конца следующей недели.

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