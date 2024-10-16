Отопление включили во всех домах и социальных объектах Подмосковья

Масштабную программу модернизации теплового хозяйства запустили в Подмосковье. До 2029 года в регионе проведут 806 мероприятий по ремонту котельных и сетей. Значительную часть работ запланировали на этот год рассказал «360» глава Минэнергетики Сергей Воропанов.

Подготовка к этому отопительному сезону началась весной. На данный момент тепло пришло во все жилые дома и социальные объекты Подмосковья.

Всего в регионе почти три тысячи котельных и более 200 километров сетей. Для повышения надежности коммуникаций на них пройдут масштабные работы. На них направят свыше 90 миллиардов рублей, рассказал Сергей Воропанов. В этом году в Подмосковье модернизацию проведут на 35 котельных и 180 километрах теплосетей. План завершат к декабрю.

«Очень важно для нас было запустить все источники. Важно чтобы каждый житель чувствовал себя в тепле. Мы стараемся реагировать на все жалобы, сразу разбираемся в источниках проблемы», — сказал министр.

По федеральному постановлению отопление включают при температуре восемь градусов в течение пяти дней. В этом году таких показателей решили не дожидаться — губернатор поручил дать тепло в социальные объекты и жилые дома с 1 октября.

Следить за качеством работы теплоснабжения помогает автоматизированная система. При помощи специальных датчиков специалисты узнают температуру и давление на сетях. Это позволяет быстро реагировать на аварийные ситуации и оперативно проводить ремонт.

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