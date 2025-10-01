Отопление включили в жилых домах Лыткарина

С 29 сентября в жилых домах Лыткарина стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получили социальные учреждения округа — детские сады, школы, больницы и поликлиники, где отопление уже функционирует в полном объеме.

Для обеспечения оперативного и бесперебойного подключения всех многоквартирных домов к системе центрального теплоснабжения коммунальные службы сформировали специальные бригады. Эти команды работают в усиленном режиме, контролируя каждый этап процесса и оперативно реагируя на любые технические сбои или неполадки. Их задача — обеспечить равномерное распределение тепла по всей городской сети и избежать аварийных ситуаций.

Чтобы информировать жителей о ходе подключения домов к теплу, график подачи отопления по конкретным адресам опубликован на официальном сайте администрации округа. Там можно найти подробную информацию о планируемых сроках подключения по каждому дому.