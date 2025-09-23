Отопление включили в социальных учреждениях Одинцова

В Одинцове котельная № 2 готовится к запуску отопления во все социальные объекты ближайших микрорайонов. Тепло уже подано в школы, детские сады и стационар детской больницы.

Новая котельная оснащена тремя котлами мощностью 22 мегаватта каждый. Пока запущена одна горелка, и этого достаточно на первом этапе. Как только температура опустится ниже восьми градусов тепла коммунальщики начнут подключать к системе многоквартирные дома и другие объекты.

Старший оператор Галина Васильева поделилась, что по звуку работающего котла может определить его исправность. В команде теплосети она уже пять лет — до этого работала в торговле. Но именно здесь нашла единомышленников.

«Мне интересно здесь работать, я быстро привыкла. Теперь могу определить состояние котла по звуку — научилась прислушиваться к каждому шороху», — рассказала специалист.

Во вторник в Подмосковье началось похолодание. По прогнозам к концу недели температура опустится до 10 градусов днем и до трех-четырех ночью.