Отопление включили в домах Черноголовки

В наукограде завершен процесс подключения отопления во всех жилых домах, социальных учреждениях и образовательных организациях. Об этом сообщил глава округа Роман Хожаинов, отметив своевременное и полное выполнение работ по запуску отопительной системы.

Отопление подключено во всех многоквартирных домах, поликлинике, больнице, школах и детских садах наукограда.

Несмотря на то, что централизованное отопление подано во все дома, в Муниципальном унитарном предприятии «Управление Эксплуатации» сообщили, что у некоторых жителей могут возникать проблемы с обогревом отдельных квартир из-за образования воздушных «пробок» в системе отопления. В связи с этим, жителям Черноголовки, столкнувшимся с проблемой холодных батарей, рекомендуется обращаться в диспетчерскую службу по телефону: 8(496)522-10-43 и оставлять заявку на устранение воздушной пробки. Специалисты оперативно выезжают на место и устраняют неполадки.