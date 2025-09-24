Отопление включили в 35% всех социальных учреждений Подмосковья

На этой недели социальные учреждения Подмосковья начали получать отопление. Тепло уже пришло в 35% всех организаций региона.

С наступлением холодов в первую очередь отопление приходит в социальные учреждения. Это школы, детские сады и поликлиники.

В Наро-Фоминке, Реутове, Власихе и Звездном Городке тепло уже получили все социальные организации. К концу недели эту работу завершат в Коломне и Раменском.

С 29 сентября подачу тепла начнут в жилых домах, а затем оно придет на промышленные предприятия.

Минэнергетики Подмосковья ведет постоянный контроль запуска отопления и анализирует обращения жителей, чтобы вовремя устранить замечания.

«Комплексный и поэтапный подход позволяет обеспечить плавный и бесперебойный переход всего региона на режим осенне-зимнего периода», — отметили в ведомстве.