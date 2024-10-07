Отопление включили более чем в 75% жилых домов Подмосковья

Отопительный сезон начался в Подмосковье с приходом октября. Тепло уже получили почти 100% социальных объектов и 75% жилых домов региона.

Отопление запускают в несколько этапов. Сначала — в школах, детских садах и поликлиниках, затем — в жилых домах и на промышленных предприятиях. До 14 октября их полностью обеспечат теплом.

Все коммуникации тщательно подготовили к началу сезона. В регионе прошли масштабные проверки, а Минэнергетики взял на контроль все обращения жителей. При возникновении нарушений и утечек, их оперативно устраняют.

Узнать, когда отопление придет в конкретный дом, можно на карте коммунальных услуг или через Telegram-бот.

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