Отопление включили более чем в 70% соцобъектов Солнечногорска

Отопление в школах, детских садах, больницах, поликлиниках, домах культуры и библиотеках Солнечногорска включили с 1 октября. На данный момент тепло подается в 73 из 101 социального учреждения. Процесс включения отопления осуществляется поэтапно в соответствии с графиком и займет семь дней.

Отоплением занимаются 10 организаций, и наибольшую ответственность несет «Газпром теплоэнерго Московской области», обслуживающий почти 80 социальных объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее распорядился о начале отопительного сезона в социальных учреждениях, не дожидаясь снижения температуры до нормативных +8 градусов. С 3 октября тепло также начали подавать в многоквартирные дома округа.

«Как постановил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, ресурсоснабжающие и управляющие организации, которые отвечают за подачу тепловой энергии теплоносителя к объектам социальной сферы и жилого фонда, обязаны провести регулировку параметров отопления на сетях в течение семи дней с начала отопительного периода. К окончанию этого срока тепло должно поступить во все социальные учреждения и многоквартирные дома округа», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Жители Подмосковья могут узнать даты включения отопления с помощью Telegram-бота и на онлайн-карте.

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