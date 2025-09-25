Отопление включат в Зарайске 28 сентября

Администрация округа приняла решение о досрочном начале отопительного сезона. Глава округа Виктор Петрущенко объявил о начале подачи тепла в учреждения социальной сферы уже 28 сентября в 10:00 утра.

Это решение обусловлено ухудшением погодных условий и стремлением обеспечить комфортные температурные режимы для жителей Зарайска.

«При внезапном похолодании коммунальным службам дано поручение запустить отопление досрочно, независимо от заранее назначенной даты начала подачи тепла. Такое решение касается как социальных объектов, так и жилых домов», — отметил Виктор Петрущенко.

В первую очередь, отопление будет включено в образовательных учреждениях всех уровней — школах, детских садах, а также в медицинских учреждениях и других социально значимых объектах. Специалисты администрации округа подчеркивают, что, несмотря на досрочное включение отопления, температура внутри этих зданий и в настоящее время соответствует установленным санитарными нормами.

Администрация округа заверила жителей в полной готовности к отопительному сезону. Все котельные прошли проверки технического состояния, необходимые ремонтные работы завершены, и теплоэнергетические сети полностью подготовлены к работе в усиленном режиме. Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла всем жителям округа в течение всей зимы.