Отопление в Жуковском планируют отключить не раньше 5 мая

Глава городского округа Борис Аубакиров рассказал, что отключать отопление не планируют раньше 5 мая. Такое решение было принято в связи с погодными условиями.

Температура по ночам в последние дни опускается ниже нуля градусов. Борис Аубакиров заявил, что отключение отопления будет произведено после наступления устойчивой теплой погоды. «Решение о завершении отопительного сезона будет принято в понедельник, 5 мая», — уточнил руководитель муниципалитета.

В случае отключения отопления вновь возобновить подачу тепла в максимально сжатые сроки не смогут, поскольку запуск системы требует продолжительного времени. Поэтому тепло в дома жителей и на другие объекты городского округа продолжали подавать даже когда наблюдалось потепление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что каждом городском округе Подмосковье реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. «Эти три магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели нашего президента и являются приоритетным нацпроектом», — сказал глава Подмосковья.