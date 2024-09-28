Отопление в жилых домах Наро-Фоминска включат в начале октября

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел еженедельное оперативное совещание, на котором подвели итоги прошедшей недели и обозначили планы на будущую. Отопление в детских садах, школах и больницах появилось 27 сентября, а в многоквартирных домах его запустят в начале октября.

Точная дата запуска отопления будет зависеть от среднесуточной температуры. Глава округа поручил закончить все работы, которые коммунальные службы планировали выполнить в рамках подготовки к зимнему сезону. Помимо этого, с 1 по 10 октября пять муниципальных учреждений будут проходить проверку к холодам. Все территориальные округа должны заключить договор на поставку литого асфальта для проведения ямочного ремонта при повышенной влажности.

Заболеваемость респираторными инфекциями растет в Наро-Фоминске. За неделю госпитализировали 23 человека с диагнозом РВИ, в основном — детей. Однако поводов для беспокойства нет: инфекционные отделения работают в штатном режиме, есть свободные койки, жители округа могут сделать прививку против гриппа. Адреса перечислены на сайте, а на официальном ресурсе администрации можно узнать адреса, где проводят обследования.

На этой неделе завершился резервный период пересдачи ЕГЭ и ОГЭ, а на прошлой состоялся координационный совет по духовно-нравственному воспитанию совместно с представителями Благочиния округа. Его создали для того, чтобы углубленно заниматься нравственным и духовным воспитанием школьников. Священнослужители Наро-Фоминского Благочиния будут работать с учениками и родителями. Скоро планируют провести Рождественские чтения. Серия мероприятий «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» пройдет во всех образовательных и культурных учреждениях.

В окружной Совет депутатов направили обращение, в котором просят увековечить память еще 22 бойцов, которые погибли во время исполнения воинского долга на специальной военной операции.

Сбор урожая завершился в Наро-Фоминске. Фермеры обработали 2772 гектаров земель, что составляет 93,6% от общего плана.

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