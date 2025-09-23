Отопление в зданиях социальных учреждений в Пушкино включили 23 сентября

С 23 сентября в здания социальных учреждений городского округа Пушкинский поэтапно подают тепло. Тему пробного запуска отопления в муниципалитете и во всем регионе обсудили на еженедельном совещании под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В мероприятии принял участие глава Пушкино Максим Красноцветов. В муниципалитете с 15 сентября 27 ресурсоснабжающих организаций проводят работы на 130 котельных округа.

«Летом на всех объектах выполнили профилактические работы. Пробный запуск тепла направлен на предупреждение технологических сбоев в начале отопительного сезона. Работы проводят по графику. Уже завершили проверку в 99 котельных», — отметил Максим Красноцветов.

С 29 сентября тепло начнут подавать и в многоквартирные дома.

Также на совещании затронули тему обращения с твердыми коммунальными отходами. В Московской области внедрили автоматическую систему. Она фиксирует нарушения с помощью видеокамер и направляет протоколы владельцам транспортных средств.

Помимо этого, на встрече обсудили вопросы здравоохранения и вакцинации. Как рассказал Максим Красноцветов, в городском округе Пушкинский продолжается сезонная вакцинация от гриппа и пневмококка. Более 103 тысяч жителей уже сделали прививки.

Вакцинацию можно пройти бесплатно в любом медицинском учреждении муниципалитета, а по субботам и понедельникам — и в передвижных пунктах. В субботу с 10:00 до 14:00 мобильные бригады работают в торговых центрах «Акварель» и «Глобус», а в понедельник с 09:00 до 13:00 — в комплексном центре социального обслуживания «Пушкинский».