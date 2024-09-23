Отопление в школах и детских садах Подмосковья включат с 29 сентября — Андрей Воробьев

Воробьев: отопление придет в школы и детские сады Подмосковья с 29 сентября

Отопление в социальных объектах Подмосковья включат с 29 сентября, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев . Это школы, детские сады, поликлиники. В понедельник детей и пациентов примут в уже отопленных помещениях.

«В воскресенье мы начинаем включать отопление в детских садах и школах», — сказал губернатор на заседании правительства.

Решение о подаче тепла приняли, не дожидаясь, когда температура опустится до необходимо низких показателей.

«От среднесуточной температуры в Подмосковье не отталкиваемся давно. Мы не отталкиваемся от нормативов — они подразумевают трое суток среднесуточной температуры +8. Но мы не можем в социальных объектах ждать такой температуры», — сказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Сейчас ночные температуры — +8-13 градусов, это сохранится до конца недели. Вскоре столбики термометров опустятся до +7-8.

С воскресенья ожидается около +13 днем и не более чем +10 ночью. Несмотря на то, что это выше нормативов, в школах и детских садах подача тепла начнется уже в конце недели.

«В больницах тоже. Это достаточно чувствительная история, чтобы в понедельник там уже было комфортно. В воскресенье надо будет давать команду включать отопление в социальных объектах, чтобы дети пришли в понедельник в протопленные детские сады и школы», — отметил Евгений Хромушин.

В прошлом году отопление в социальных объектах начали включать с 27 сентября.

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