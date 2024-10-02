Отопление в Подмосковье запустят по утвержденному графику

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, пробное протапливание необходимо для выявления всех неисправностей, а также для проверки систем давления.

«В каждом муниципалитете запуск системы отопления будет осуществляться по утвержденному администрацией графику», — добавил Мурашов.

Узнать дату включения отопления в своем доме жители могут на интерактивной карте. А если отопление так и не появилось, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или территориальный отдел Министерства.

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