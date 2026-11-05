Отопление в доме на улице Мичурина восстановили в Химках

4 ноября в микрорайоне Сходня специалисты продолжили работы по стабилизации подачи центрального отопления и горячего водоснабжения в доме № 35 на улице Мичурина. Ремонт трубопровода ведется в подвальном помещении многоквартирного дома.

Сотрудники выполняют сварочные работы на участке системы центрального отопления. К настоящему моменту уже заменено 15 метров трубы диаметром 50 миллиметров. Ход работ держат на контроле профильные службы.

В этот же день уполномоченный представитель главы городского округа Химки Сергей Киселев встретился с жителями дома. Главной темой обсуждения стало отсутствие отопления и горячего водоснабжения.

Встреча прошла с участием представителей Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Управления жилищно-коммунального хозяйства, управляющей компании и ТСК «Мосэнерго», а также председателя совета дома. В ходе общения жителям рассказали о ходе работ и планируемых сроках восстановления подачи центрального отопления и горячей воды.