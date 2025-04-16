«С понедельника зима прошла». Отопление в Подмосковье начнут отключать 21 апреля

Андрей Воробьев: отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля

Теплая погода установилась в Подмосковье. Со следующего понедельника, 21 апреля, приступят к завершению отопительного сезона, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

От жителей поступают обращения, связанные с отоплением в квартирах. Во многих домах уже стало жарко и даже некомфортно.

С учетом погоды и просьб людей приняли решение о завершении отопительного сезона. Конец апреля и начало мая ожидаются такими же теплыми.