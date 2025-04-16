«С понедельника зима прошла». Отопление в Подмосковье начнут отключать 21 апреля

Теплая погода установилась в Подмосковье. Со следующего понедельника, 21 апреля, приступят к завершению отопительного сезона, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
От жителей поступают обращения, связанные с отоплением в квартирах. Во многих домах уже стало жарко и даже некомфортно.
С учетом погоды и просьб людей приняли решение о завершении отопительного сезона. Конец апреля и начало мая ожидаются такими же теплыми.
С понедельника зима прошла, с понедельника мы завершаем отопительный сезон. Каждая зима имеет свои особенности, эта имела свои — мало снега, теплая зима.
Он добавил, что в настоящее время в каждом городском округе Подмосковье реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.
«Эти три магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели нашего президента и являются приоритетным нацпроектом», — сказал глава Московской области.
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