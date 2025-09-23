Отопление в домах Лыткарина включат после 29 сентября

В городском округе Лыткарино завершены все необходимые подготовительные работы перед началом отопительного сезона. Пробные топки на восьми городских котельных, проведенные в полном объеме и согласно утвержденному графику, прошли штатно и без сбоев.

Об этом сообщил глава городского округа Константин Кравцов, подчеркнув, что испытания систем теплоснабжения подтвердили готовность оборудования и инфраструктуры к стабильной работе в холодный период.

Поэтапный запуск отопления в многоквартирных жилых домах запланирован на начало следующей недели — с понедельника, 29 сентября.

«Пока что продолжаются теплые дни, и я считаю, что преждевременное включение отопления нецелесообразно. К тому же, природа в этом году подарила нам теплый сентябрь, и мы этому очень рады», — отметила местная жительница Алиса Огурцова.