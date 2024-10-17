Отопление включили во всех жилых домах в Балашихе

Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Отопительный сезон в Балашихе проходит без сбоев. Все социальные объекты, жилые дома, торговые и промышленные предприятия получают тепло.

В администрации городского округа сообщили, что поступающие от горожан жалобы на различные сбои оперативно отрабатывают управляющие организации и работники жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственные службы муниципалитета также продолжают подготовку к зимним холодам. Транспортные компании проверяют оборудование маршруток и автобусов их готовность к работе в зимний период.

Муниципальное предприятие «Благоустройство Балашиха» приобрело достаточное количество песко-соляной смеси, технику и инвентарь, необходимый для ручной и механизированной уборки снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в уборке подмосковных дорог от снега задействуют 3,3 тысячи машин и 3,8 тысячи дворников. Их подготовят к активной работе до конца октября.

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