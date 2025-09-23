Отопление проверят в Серебряных Прудах

Во вторник, 23 сентября, в поселке Успенский запланированы плановые профилактические работы на котельной, которые станут важным этапом подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в администрации округа, подчеркнув, что такие мероприятия необходимы для обеспечения бесперебойной и безопасной работы оборудования в холодное время года.

Профилактические работы будут проводиться с 10:00 до 15:00. В течение этого времени подача горячей воды в дома жителей поселка будет временно приостановлена. Отключение связано с необходимостью проведения комплексного технического обслуживания котельной: специалисты проверят состояние трубопроводов, проведут настройку и тестирование автоматики, а также выполнят модернизацию оборудования.

После завершения всех запланированных мероприятий подача горячей воды будет постепенно восстановлена. Время возобновления сервиса зависит от скорости прогрева тепловой сети, однако администрация обещает сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей.