Отопление начнут отключать на этой неделе в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 10:00 Отопление начнут отключать на этой неделе в Подмосковье Медиасток.рф

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Отопительный сезон в Московской области подходит к концу — на этой неделе в регионе начнется поэтапное отключение тепла. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

«Сегодня мы дали команду главам городских округов начать отключать отопление в домах и социальных объектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

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Некоторые муниципалитеты уже начали отключать отопление там, где были жалобы на жару в квартирах. Ряд северных территорий приступит к отключениям в пятницу.

Сразу после окончания подачи тепла в Подмосковье начнется подготовка к следующей зиме. Работы на этот год запланированы масштабные. Специалисты проведут модернизацию оборудования котельных, выполнят гидравлические испытания, обновят тепловые сети региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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