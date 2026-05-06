Отопительный сезон завершат в Павлово-Посадском округе 7 мая
Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел 5 мая очередное оперативное совещание. Темой обсуждения стали актуальные вопросы и планы на ближайшие дни.
С 7 мая в округе официально отключают отопление. Управлению ЖКХ и управляющим компаниям поручено провести процесс максимально спокойно, без жалоб от жителей. В Электрогорске из-за технических работ на ГРЭС на двое суток отключат горячую воду. Глава округа поручил заранее проинформировать население через соцсети и объявления в подъездах.
Продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Завершены ремонтные работы около 10 памятников, до 7 мая все должны быть подготовлено. В ближайшие дни пройдут митинги у памятных мест и поздравления ветеранов. 9 мая состоятся традиционные мото-, авто- и велопробеги.
Завершены ремонтные работы на Парковой улице, ведутся подготовительные мероприятия в Назарьеве и на улице Поликова в Электрогорске. Кроме того, по обращениям жителей планируется ямочный ремонт во дворе на Каляева, 7.
В Павлово-Посадском округе уже заработали фонтаны. Однако на одном из них, в Больших Дворах, выявлены случаи вандализма. Денис Семенов поручил правоохранительным органам найти виновных.
Глава округа подчеркнул важность совместной работы и призвал жителей активно участвовать в жизни округа, сообщая о проблемах и предложениях.