Отопительный сезон в Подольске начнется во второй половине сентября
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что отопительный сезон начнется во второй половине сентября. Носитель запустят без подогрева, чтобы выявить слабые участки.
Отопительный сезон в Подольске начнется независимо от температуры воздуха. Ресурс запустят по теплоносителям, которые подготовили к новому сезону.
«По объектам, готовность которых 100%, приняли решение начать подачу носителя без подогрева уже в середине сентября. Это позволит заранее выявить слабые места в жилом фонде и оперативно их устранить. Здесь потребуется четкое взаимодействие с аварийно-диспетчерскими службами», — сказал Григорий Артамонов.
На нескольких участках продолжается ремонт. Специалисты запустят отопление по старым сетям, а потом переключат на новые.
Григорий Артамонов выезжал на котельные, которые реконструировали в этом году. Все мероприятия в них уже завершили.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».