Отопительный сезон в Подмосковье запланировали завершить 26 апреля — Евгений Хромушин | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 20:43 Отопительный сезон в Подмосковье запланировали завершить 26 апреля — Евгений Хромушин Отопительный сезон в Подмосковье может завершиться в пятницу Медиасток.рф

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Отопительный сезон в Подмосковье планируют завершить в пятницу, 26 апреля, рассказал вице-губернатор и министр энергетики региона Евгений Хромушин. Если температура в ночное время суток вновь упадет ниже нуля, сезон продлят еще на четыре дня.

«С этой пятницы принимаем решение об окончании отопительного сезона, исходя из среднесуточной температуры. <...> А если ночью будут переходы через ноль, отопительный период продлят еще на четыре дня», — подчеркнул Хромушин на заседании правительства Подмосковья.

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Начнется новый этап подготовки к следующему отопительному сезону, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Очень важный вопрос в нашей повестке — теплоснабжение. Как говорится, готовь сани летом. Этому предшествовала большая работа рабочих групп. Их цель — провести анализ всех уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему сезону. Масштаб работ очень заметный. Это модернизация котельных, сетей и состояние самих домов, особенно малоэтажных», — отметил глава региона.

Еще одна важная задача, добавил он, — разговаривать с жителями на местах.

«Где-то будет проводиться опрессовка, могут быть прорывы в это время, что может вызвать недоумение. Все это нам с вами нужно разъяснять людям своевременно. Сначала будет аудит всех сетей. Уже начинается выход на работу по сетям, центральным тепловым пунктам, котельным», — заключил Андрей Воробьев.

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