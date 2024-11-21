Отопительный сезон в Подмосковье. Как в Химках подготовились к зиме

Более 11 километров теплосетей привели в порядок в Химках к зиме

Температура воздуха в Подмосковье опустилась ниже плюс восьми градусов, а это значит, что в квартиры начали подавать тепло. В Химках отопление запустили более чем в 1,5 тысячи жилых домов и почти в 200 социальных объектах, среди которых школы, больницы и дома культуры. Всю систему проверили и подготовили к холодам.

Директор АРС химкинского филиала ТСК «Мосэнерго» Андрей Сазыкин рассказал, что при подготовке к отопительному сезону были проведены плановые работы на 17 источниках и 101 центральном тепловом пункте.

«Также были проведены плановые работы на 400 километрах центральных и разводящих сетей», — добавил Сазыкин.

На сегодняшний день на территории городского округа постоянно работают 18 бригад и 45 единиц техники. В процессе подготовки к отопительному сезону бригады привели в порядок больше 11 километров сетей, а в рамках инвестиционной компании модернизировали более восьми километров сетей.

Кроме того, специалисты заменили больше 20 километров труб, установили новые датчики в 26 котельных. С помощью приборов будет осуществляться мониторинг системы, а информация будет передаваться в онлайн режиме в профильное министерство.

«Ежедневно проводится штаб совместно с администрацией для выявления как раз локальных участков. Еженедельно проводится штаб с региональными властями», — рассказал Сазыкин.

Также комиссии администрации работают и «на земле», проводя выездную работу для принятия оперативных решений. При этом благодаря инвестиционной программе, в модернизацию системы теплоснабжения Химок вложат более 1,5 миллиарда рублей в ближайшие три года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в этом году модернизируют 39 котельных и тепловых пунктов Подмосковья, обновят 185 километров теплосетей.